Mersin Akdeniz Belediyesi Yol Yenileme ve Kaldırım Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, mahallelerde yol yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaduvar, Müfide İlhan, Barış, Güneş, Gündoğdu, Şevket Sümer, Yeni ve Siteler mahallelerinde asfalt, kilitli parke taşı, kaldırım ve karo tamiratı çalışmaları başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediyenin vatandaşlara daha düzenli hizmet verir hale geldiğini belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve başladığımızda maalesef mali yönden bitmiş bir belediye devraldık. Ancak geçen süre içerisinde belediyemizi hizmet üretir hale getirip, mahallelerimizin ihtiyaçlarını öncelikli olanlardan başlayarak düzenli şekilde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden gelen çabayı en iyi şekilde göstermeye devam edeceğiz."