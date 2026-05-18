Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede
Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma operasyonunda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek