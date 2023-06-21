Merkezefendi Belediyesi Depreme Hazırlık İçin Sokak Taraması Uygulaması Başlattı

Merkezefendi Belediyesi, depreme karşı mal ve can kaybının önlenmesi için 'Sokak Taraması' uygulamasını başlattı. Üç aşamalı hazırlanan plan çerçevesinde ilçedeki toplam 60 bin binanın envanteri oluşturulacak ve 10 mahallede birinci kademe çalışmaları sona erdikten sonra ikinci kademe çalışmalarına başlatılacak.

Merkezefendi Belediyesi depreme hazırlık için bir ilki başlattı

DENİZLİ Merkezefendi Belediyesi, ihtimali depreme karşı mal ve can kaybının önlenmesi için bir ilki gerçekleştirerek 'Sokak Taraması' uygulamasını başlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin birçok şehrinde büyük yıkımlara yol açan depremler herkesi derinden sarstı. Ülkenin gerçeği olan depremlerin öncelikli gündem maddelerimizden olması gerektiğinin altını çizen Merkezefendi Belediyesi, hazırladığı 'Deprem Eylem Planını', 'Merkezefendi İlçesinde Depremden Kaynaklı Can ve Mal Kayıplarını Önlemeye Yönelik Eylem Planı' bilgilendirme toplantısı ile hayata geçirdi.

Üç aşamalı

Hazırlanan plan çerçevesinde 'Sokak Taraması' uygulamasına başlatıldı. Üç aşamalı, mevcut yapı stokunun deprem dayanımının değerlendirilmesi çalışmalarında elde edilecek bilgiler, gerekli önlemlerin alınmasına ve böylece depremlerden kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılmasına yardımcı olacağı öngörüldü.

2 mahallede ilk aşama tamamlandı

Aralarında inşaat mühendisinin yer aldığı 5 saha ekibi Altıntop ve Sırakapılar mahallelerinde birinci kademe çalışmaları tamamlarken Değirmenönü Mahallesi'nde çalışmaları yarıladı. Ekiplerin yıl sonuna kadar nüfus yoğunluğunun yer aldığı Karaman, Akkonak, Sevindik, Sümer mahalleleri dahil 10 mahallenin birinci kademe taramalarını bitirmesi planlanıyor. Proje çerçevesinde ilçedeki toplam 60 bin binanın envanteri oluşturulacak ve 10 mahallede birinci kademe çalışmaları sona erdikten sonra ikinci kademe çalışmalarına başlatılacak.

"60 bin binayı taranacak"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hem Denizli'nin hem de Merkezefendi ilçesinin fay hattı üzerine kurulu olduğunu hatırlatarak; "İlçemiz fay hattı üzerinde. Yerel yönetimler olarak bu anlamda gereken hassasiyeti ve sorumluluğu göstermemiz gerekiyordu. Üç etaptan oluşacak çalışmanın ilk etabını kamuoyu ile paylaşacağız. Risk analizini ilçemizde gerçekleştirmek için gayret ediyoruz. Değerlendirmeden elde edilecek veriler önlem alınması, can ve mal kaybının önüne geçmesi bakımından önemli. 60 bin binayı tarayacağız. Hem tasarruf anlamında hem de hemşerilerimizi bilgilendirmek, endişeye mahal vermemek için etap etap yapıyoruz. Denizli'de bu güne kadar bina stok taraması ve riskli yapı taramasının bu kadar geniş anlamda yapıldığını görmemiştik. Belediye başkanı olarak riskli bir iş yapıyoruz ama ilçem adına dertlenmek, sorumluluk ve risk almam gerekiyor" dedi.

Konut sahibine yol gösterecek

Ellerindeki verilerin ön bilgi olduğunu hatırlatan Başkan Doğan, "Güzel sonuçlar aldık. İhtimali bir felakette yıkılabilecek, hasar görecek bina sayımızı, can ve mal kayıplarımızı bu şekilde önleyebiliriz. Bilgi almak isteyenlerle bu bilgiyi paylaşacağız. Onlara yol göstereceğiz. Belki güçlendirme ile yapısını kurtarabilecek hemşerilerimiz var. Biz bu çalışmayı 10 mahalleyi bitirdikten sonra üst makamlarla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm için bütçemiz ve yetkimiz dahilinde vatandaşlara desteğimiz olur. Bunlar büyük projeler. Üst belediyenin ve bakanlığın devreye girmesi gerekiyor. Biz vatandaştan gelen talepleri yetkili makamlara aktaracağız. Bizim bütçemizi zorlamayacak yardımları da yapmaktan imtina etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye meclis salonunda projenin tanıtım toplantısında konuşan PAÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan, hedeflerinin depreme dayanıklı olmayan binaların tespitini yapmak olduğunu belirterek, "Eninde sonunda bu deprem olacak. Binaları hızlı bir şekilde tarayabilmek önemli. En alttaki yüzde 20'lik dilim en ciddi sıkıntıları olan binalar. Bunları fotoğraflıyor, veri bankası oluşturuyoruz. Toplam kat sayısı, binanın deprem davranışı açısından önemli bir veri. Bodrumu var mı, binada yumuşak kat, düzensizlik, kısa kolon gibi deprem davranışını etkileyen özellikleri kaydediyoruz. Bitişik nizam mı, binalarımız eğimli arazi üzerine mi kurulu, yapım yılı bizler için kritik bilgiler" dedi.

Altıntop Mahallesi'nde 343 betonarme ve yığma yapı bina incelendi. Bölgede 34 yığma yapı tespit edildi. 265 yapının 1998 yılından önce yapıldığı belirlendi. Sırakapılar Mahallesi'nde ise 871 yapı incelendi. 49 yapının yığma yapı olduğu ortaya çıktı. Toplam 592 yapının 1998 yönetmelik değişikliğinden önce yapıldığı belirlendi. Her iki mahallede bina stokunun büyük bölümünün 1975 ve 1998 yılları arasında yapıldığı, binaların yüzde 20'sinin yüksek riskli olduğu kaydedildi.