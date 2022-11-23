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Merkez üssü Düzce olan depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf

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Merkez üssü Düzce olan depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden ilk kare geldi. Düzce'deki bir evde çekilen görüntüde mutfak dolabındaki bardak ve tabakların tamamen kırıldığı görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMİN ŞİDDETİNİ EN İYİ ANLATAN FOTOĞRAF

Düzce'de ve İstanbul'da vatandaşların panik yaşamasına neden olan depremden ilk kareler geldi. Düzce'deki bir evin mutfağında çekilen fotoğraf, depremin şiddetini de gözler önüne serdi.

İşte o fotoğraf:

Merkez üssü Düzce olan depremin şiddetini en iyi anlatan fotoğraf

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Düzce Güncel Haberler

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