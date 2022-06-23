Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ), politika faizini tahminler doğrultusunda yüzde 14'te sabit tuttu. Merkez Bankası enflasyondaki yükselişte enerji maliyeti artışlarının etkili olmaya devam ettiğini belirtti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Tcmb Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamada, "Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir" denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti: "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir."

Tcmb açıklamasında cari işlemler dengesindeki risklere dikkat çekilerek "Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde turizm kaynaklı iyileşmelerin yanında enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir" denildi.

Enflasyon yüzde 73,5 seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 artış gösterdi.

Capital Economics'ten kıdemli ekonomist Jason Tuvey TCMB'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde "Faiz artırımına ilişkin sav her zamankinden daha güçlü. Öncelikle, enflasyon Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 73,5'e ulaşarak 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı" dedi ve bu yılın geri kalanında da bu yüksek oranlara yakın seyretmesini beklediklerini belirtti. Tuvey dolar/TL kurunun yıl sonunda 24 olmasını tahmin ettiklerini kaydetti.

Dolar/TL kuru 17,51 düzeyinde işlem görürken, Euro/TL ise 18,39 seviyelerinde işlem görüyor.

TCMB 2022'de faize dokunmadı

Merkez Bankası, geçen yıl eylül ayında başladığı faiz indirim sürecini dört toplantı üst üste sürdürmüş ve politika faizi olan bir hafta vadeli gösterge repo faiz oranını yüzde 19'dan yüzde 14 seviyesine kadar indirmişti. Merkez Bankası 2022'de politika faizinde değişiklik yapmadı.

DW / SSB, TY

Deutsche Welle / Güncel