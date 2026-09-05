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Meriç Kaymakamı'ndan Lalapaşa'ya Hayırlı Oluş Ziyareti

Meriç Kaymakamı'ndan Lalapaşa'ya Hayırlı Oluş Ziyareti
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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerini iletti ve ilçe çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Lalapaşa Kaymakamı Mustafa Çolak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Odabaşı, Lalapaşa Kaymakamlığında Çolak tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen görüşmede ilçelerde yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Odabaşı, bir süre önce görevine başlayan Çolak'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarı diledi.

Çolak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Odabaşı'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
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