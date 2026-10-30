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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, 104 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti

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Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, 104 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti
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Edirne Müftülüğü, Hüma Hatun Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda murakabe konulu seminer düzenledi. Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kadıdondurma köyünde yaşayan 104 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti. Eğitim-Bir-Sen heyeti de Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i ziyaret etti.

Edirne Müftülüğü tarafından Hüma Hatun Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nda Riyazü's-Salihin kitabının "Murakabe" bölümü üzerine seminer gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından gerçekleştirilen seminerde murakabe kavramı, Allah'ın her an gözetimi altında olma bilinci ve bu bilincin günlük yaşantıya yansımaları ele alındı.

Programla öğrencilerin öz denetimlerini geliştirmeleri, ibadet ve davranışlarında bilinçli hareket etmeleri ve manevi farkındalıklarını artırmaları hedeflendi.

Keşan Milli Eğitim Müdürü Kemik'e ziyaret

Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç ve başkan yardımcısı Atalay Cüce, Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemik ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dalgıç da sendikanın çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette Kemik'e başarı diledi.

Kaymakam Odabaşı, 104 yaşındaki Dinç'i ziyaret etti

Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı, Kadıdondurma köyünde yaşayan 104 yaşındaki Adil Dinç'i ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Odabaşı ziyarette Dinç ile sohbet etti ve anılarını dinledi.

Dinç'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Odabaşı, yaşlıların yanında olmak ve onların tecrübelerinden istifade etmenin büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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