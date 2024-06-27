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Gezi Davası Tutuklusu Tayfun Kahraman'ın Eşi: 'Allah Aşkına Susmayın'

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Gezi davasından 26 aydır tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızının cezaevi korkusuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kahraman, kızının 4,5 yaşında 'içeri atılmaktan' korktuğunu söyleyerek, bu zulmün sürmesine seyirci kalacak kadar mı taşlaştı kalpler diye sordu. Ayrıca, eşinin suçsuz olduğunu ve hukuki gerekçesi olmadan hapis tutulduğunu belirtti.

(İSTANBUL)- Gezi davasından 26 aydır tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, "Akıl, vicdan ve ahlak sahibi herkese sesleniyorum: Allah aşkına susmayın" çağrısı yaparak "Gözümden sakındığım kızım bana 4,5 yaşında 'içeri atılmaktan' korktuğunu söylüyor...En büyük korkusu oyuncağının kaybolması olması gereken biricik Vera'm, kendisine yaşatılan bu korkuyu hak etmiyor, hiçbir çocuk hak etmez. Bu zulmün sürmesine seyirci kalacak kadar mı taşlaştı kalpler" diye sordu.

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızı Vera'nın cezaevi korkusuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Bir anne olarak canım yanıyor" diyen Demir Kahraman'ın paylaşımı şöyle:

"Vera biraz önce 'ben babamı tutanlarla konuşmak istiyorum, onlara anlatacağım her şeyi' dedi. Sonra da 'Ama korkuyorum anne, ya beni de tutarlarsa, beni de tutarlar mı orada?' diye sordu. Benim kızım 4,5 yaşında. Onu nefreti ve kötülük yapmayı bilmeyen, iyi bir insan olarak yetiştirmek dışında çabamız olmadı. Gözümden sakındığım kızım bana 4,5 yaşında 'içeri atılmaktan' korktuğunu söylüyor. Aşağıdaki fotoğraf, 26 ay önce çekildi. 26 ay önce Vera 2 yaşındaydı. Konuşmaya başladığından beri, bizim de anlam veremediğimiz bir duruma, çocuk aklıyla anlam vermeye çalışıyor. Suçsuz yere içeride 'tutulan' bir babanın kızı olarak, babamı istiyorum derse başına bir iş geleceğini seziyor"

Bu kadar mı taşlaştı kalpler?

"Akıl, vicdan ve ahlak sahibi herkese sesleniyorum: Allah aşkına susmayın" çağrısı da yapan Kahraman, "En büyük korkusu oyuncağının kaybolması olması gereken biricik Vera'm, kendisine yaşatılan bu korkuyu hak etmiyor, hiçbir çocuk hak etmez! Bu zulmün sürmesine seyirci kalacak kadar mı taşlaştı kalpler" diye sordu. Meriç Demir Kahraman, sözleri şöyle devam etti:

"Tayfun Kahraman Gezi olaylarında arabuluculuk yapan, olayları yatıştırmak için iktidarla uzlaşı zemini kurmak için çabalayan, hem Sayın Bülent Arınç, hem de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, şiddeti tamamen reddeden, hukuk çizgisinden şaşmayan şerefli, namuslu ve dürüst bir devlet insanıdır. Buna o dönemin tüm aktörleri tanıktır.

"Eşim Tayfun Kahraman suçsuzdur"

Eşim Tayfun Kahraman suçsuzdur. Dava dosyasında aleyhine tek bir delillendirilmiş suç olmadan, hukuki gerekçesi yazılmış somut tek bir suçu olmadan hapis tutuluyor. Tayfun'un eşi olarak değil, Vera Kahraman'ın annesi olarak söylüyorum: Ben kızımın 4,5 yaşında hapse girer miyim korkusuyla büyümesini kabullenmiyorum! Bunun normal kabul edilmesini de kabullenmiyorum!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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