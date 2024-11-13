Üye Girişi
Haberler

Meram'da Kaçak Yapılarla Mücadele Devam Ediyor

Meram'da Kaçak Yapılarla Mücadele Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığını ve emlakçıların yargıyı kandırarak bu arazileri böldüğünü açıkladı. Başkan Kavuş, yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanın temizlendiğini ve 5 bin adet kaçak yapının engellendiğini duyurdu.

MERAM Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığını ve Emlakçıların yargıyı kandırarak tarım arazilerinin bölünmesini sağladıklarını söyledi. Kavuş, "Tarım arazileri bölünme aşamasındayken biz oradaydık. Tel çitlerle, iplerle ya da kireçle ve aklınıza gelmeyecek yöntemlerle bölmeye çalıştılarsa da biz onları temizledik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik çit yıkımı gerçekleştirdik. Orada da bize ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkardılar. Bunları yaparak 5 bin adet kaçak yapıyı engellemiş olduk." dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapıların yıkım süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Emlakçıların hakim ve savcıları kandırılarak tarım arazilerinin bölünmesini sağladıklarını söyleyen Kavuş, "Pandemiden sonra tarım arazilerinin önemini biliyoruz. Sınırlarını dışarıya kapattığında kendi kendine yetebilen ülkeler, gıda veya diğer konularla alakalı ne kadar kıymetli olduğunu, en büyük ülkenin kendi kendine yetebilen ülkeler olduğunu pandemi ispat etmiş oldu. Ana kuralımız şu, tarım arazileri, toprak kullanımı ve arazi kullanımı kanuna aykırı olarak asla bölünemez. Bunlar legal görünümlü illegal yöntemle bölünmüş araziler. Emlakçıyı borçlu, vatandaşı alacaklı olarak gösterip, bir nevi hakim ve savcıları kandırarak sanki bir borç alacak davasıymış gibi gösterilerek tarım arazilerinin bölünmesi sağlanıyor. Tarım arazileri emlakçılar tarafından küçük çitler yardımıyla bölünerek satılıyor. Tamamı 300-350 bin TL'ye alınan parselin 1 tanesi şu an 10 milyon TL'ye kadar bölünerek satıldı. Tarım arazilerinin etrafına baktığımızda yemyeşil olarak görüyoruz. Bunlar hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlere kurban gidiyor." dedi.

'5 BİN KAÇAK YAPI YAPILMASINI ENGELLEDİK'

Başkan Kavuş sözlerini şöyle tamamladı: "Tarım arazileri bölünme aşamasındayken biz oradaydık. Tel çitlerle, iplerle ya da kireçle ve aklınıza gelmeyecek yöntemlerle bölmeye çalıştılarsa biz onları temizledik. Yaklaşık 3 milyon metrekarelik çit yıkımı gerçekleştirdik. Orada da bize ve kolluk kuvvetlerine zorluk çıkardılar. Bunları yaparak 5 bin adet kaçak yapıyı engellemiş olduk. Bizim bölgemizde kaçak yapılaşma oldukça yoğun. Biz seçildiğimiz günden beri, özellikle tarım arazilerinin üzerine yapılan ev amaçlı olmayıp, hafta sonu kaçamağı yapılacak yerlerle mücadele ediyoruz. Bazı bölgelerde ise tarım arazisi üzerine yapılan kaçak yapıların yarısını yıktık, diğer yarısı için ise çalışmalarımız devam ediyor."

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu

 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Faruk Peker kimdir? İffet filminin oyuncusu Faruk Peker kaç yaşında, nereli? Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman yapılacak? 2025 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı mı, değişti mi? ABD EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ! ABD Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde oldu? ABD ENFLASYON verileri açıklandı! 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu? Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir? ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu? Süper Dolunay ne zaman, saat kaçta? Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? A101 14 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 14 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? 2024 Spotify en çok dinlenen yıllık özet! Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.