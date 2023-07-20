Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yatırımları İnceledi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı tamamlanan ve inşa sürecindeki güncel yatırımları belediye meclis üyeleri ile birlikte yerinde inceledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin son dönemde gerçekleştirdiği yatırımlar ile devam eden çalışmaları Meram Belediye Meclis üyeleri ile birlikte inceledi. Başkan Kavuş, Şükran Kentsel Dönüşüm Proje Alanı, Yaka Sosyal Tesisi, Meram Lavanta Bahçesi, Meram Yaşam ve Kültür Müzesi ile diğer projelerin süreçleri ve gelinen noktalar hakkında meclis üyelerine bilgilendirmede bulundu.

Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibin de hazır bulunduğu gezi, Meram Belediyesinin 1.5 milyar TL'lik bütçeyi aşan yatırımı Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi ile başladı. Başkan Kavuş, meclis üyelerine burada yaşanan süreç ve gelinen nokta hakkında detaylı bilgi verdi. İhalesi tamamlanan etaplarda inşaatların hızla yükseldiğini belirten Başkan Kavuş, sürecin planlanan zamanda tamamlanması adına herkesin yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti. Teknik gezi, Meram Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile inşa edilen Yaka Sosyal Tesisi ile devam ederken Başkan Kavuş ve meclis üyeleri inşaat sahasında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Mustafa Kavuş ve Meram Belediyesi Meclis Üyelerinin daha sonraki durağı ise geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Meram Lavanta Bahçesi oldu. Lavanta bahçesini meclis üyeleri ile birlikte gezen Başkan Kavuş, alan ile ilgili teknik bilgiler vererek lavanta bahçesinin şehrin turizmi ve sosyal yaşamına büyük katkı sunacağını kaydetti. Başkan Kavuş ve meclis üyelerinin inceleme gezisi, yapımı devam eden Meram Yaşam ve Kültür Müzesi ile diğer farklı yatırımların incelenmesi ile son buldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, teknik gezi hakkında yaptığı açıklamada, belediye meclis üyelerinin yatırım, proje ve Meram'ın ilerleme sürecine aktif katılımının önemine değindi. Bu yatırımlar için belediye meclisinde alınan kararlarla birlikte gezilere sağlanan katılımın belediyenin başarılarını daha da ileriye taşıyacağını ifade eden Başkan Kavuş, "Belediyemizin son dönemde gerçekleştirdiği, yapımına devam ettiği ve planladığı yeni yatırımları yerinde incelemek üzere meclis üyelerimize yönelik bir dizi gezi düzenledik. Bu özel geziler, belediye yatırımlarımızı yerinde görmek ve mevcut hizmetlerin iyileştirilmesi adına çok önemli. Bu birlik ve beraberlik Meram'ın genel refahı ve yaşam kalitesinin yükselmesinin önünü açıyor. Meram'ın gelişimi için her daim taşın altına elini koyarak yanımızda olan belediye meclisimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA