81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimizin

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi.

Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL, BİZİM SEÇMENLERİMİZ ORAYA OY VERDİ"

Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı yaratıldığını, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

"Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."

Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin

"SEÇMENLERİMİZİN NEDEN BUNA ZORLANDIĞINI GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Beştaş, partisinin İstanbul'da kaybetmediğini savunarak, "Oy oranı ile üçüncü sıra birbiriyle tezat teşkil ediyor diyebilirsiniz ama aslında kaybetmedik. Çünkü seçmenlerimizin neden gittiğini ve neden buna zorlandığını gayet iyi biliyoruz." dedi.

"İSTANBUL BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN DENETLEYECEĞİZ"

Beştaş, "Şunu da unutmayın. Biz seçmenlerimizle birlikte kesinlikle İstanbul belediyesinin çalışmalarını yakından izleyecek ve denetleyeceğiz. Bu konuda, böyle 'seçimi kaybettik' havasında falan da değiliz. DEM Parti siyaseti kazanmıştır diye düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'daki Nevruz etkinliğine 1 milyon insanın katıldığını, aslında orada kazandıklarını söyleyen Beştaş, şunları kaydetti:

"İşte bu nedenle İmamoğlu, 'Bu oylar benimdir.' demesin. Aslında bizim seçmenimiz, onların deyimiyle 'stratejik oy' kullanmakta ne kadar mahir olduğunu, ölçülü davrandığını bir kez daha gösterdi. Böyle bir denklem olmasaydı bizim oyumuz asla bu değildi. Bunu herkes biliyor."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Meral Danış Beştaş DEM Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Kemalpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Seçimi kim kazandı? 31 Mart 2024 yerel seçiminde kazanan adaylar kimler? Recep Tayyip Erdoğan CANLI İZLE! 31 Mart Yerel Seçim Erdoğan konuşması canlı yayın! 2024 BAYRAKLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Bayraklı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 KARŞIYAKA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karşıyaka'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ÇİĞLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Çiğli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BUCA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Buca'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 GAZİEMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Gaziemir'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 MUSTAFAKEMALPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Mustafakemalpaşa'da hangi parti, kim önde? Şükrü Erdem mi, Ahmet Beygirci mi kazanıyor? 2024 KARABAĞLAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Karabağlar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 KADIKÖY SEÇİM SONUÇLARI | Kadıköy'de hangi aday önde? Mesut Kösedağı mı Veli Arslan mı? 2024 BALÇOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Balçova'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Ekrem İmamoğlu konuşması CANLI İZLE! Ekrem İmamoğlu ne dedi? 2024 NARLIDERE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | İzmir Narlıdere'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 Mart 2024 Üsküdar Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Üsküdar'da seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!
500

Yorumlar (4)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Ya ablacım bi Sg

101
26
yanıtYanıtla
Mustafa Dündar:

Yaw he he

85
22
yanıtYanıtla
Altay Cokeren:

Züğürt ağa film deki oy sahnesi geldi aklıma ??

35
7
yanıtYanıtla
tamer topaloglu:

Çıkarın adayinizida görün

14
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title