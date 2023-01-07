Merakına yenik düşen küçük çocuk cinsel organına soktuğu cisimle doktorları bile hayrete düşürdü

Çin'de 12 yaşındaki bir erkek çocuk, mastürbasyon yapmak için cinsel organına termometre soktu. Şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan çocuğun cinsel organındaki termometre ameliyatla çıkarılırken, uzmanlar olayın nedeninin "merak duygusu" ve "cinsel eğitim eksikliği" olduğunu belirtti.

Çin'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Ülkenin orta kesimindeki Çengdu kentinde yaşayan 12 yaşındaki erkek çocuk, cinsel organına termometre soktu.

PENİSİNDEKİ TERMOMETRE AMELİYATLA ÇIKARILDI

Olayın ardından şiddetli ağrılar yaşayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Muayenenin ardından ameliyata alınan çocuğun cinsel organındaki termometre "anahtar deliği" yöntemiyle çıkarıldı.

MASTÜRBASYON YAPMAK İÇİN BU YOLA BAŞVURMUŞ

Adı açıklanmayan çocuk, "mastürbasyon esnasında cinsel organına termometre soktuğunu ve bunun sonucunda şiddetli ağrılar yaşadığını" itiraf etti. Asya Cerrahi Dergisi'nde vakayı anlatan ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını, ardından termometreyi çıkarmak için küçük aletler kullanarak doğru konuma getirdiklerini söyledi.

OLAYIN NEDENİ MERAK DUYGUSU VE CİNSEL EĞİTİM EKSİKLİĞİ

Vaka raporunun yazarı Dr. Changxing Ke, çocuğun termometreyi "merak duygusu" ve "cinsel eğitim eksikliğinin" bir sonucu olarak mastürbasyon yapmak için cinsel organına yerleştirdiğini doğruladı.