Muğla'da Sağanak Sonrası Tarım Arazileri Su Altında Kaldı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi. İlçeye 24 saatte metrekareye 96 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Menteşe'de 4 Şubat akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Orhaniye, Kafaca ve Yerkesik mahallelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Menteşe'de 24 saatte metrekareye 96 kilogram yağış düştü. Yağışların yarın etkisini sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan, su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi.