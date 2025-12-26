Haberler

Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali İsmail Bodur yaşamını yitirdi. Olay sonrasında otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Bayır Mahallesi'nde, A.E'nin (73) kullandığı 34 ESM 66 plakalı otomobil, Ali İsmail Bodur (56) yönetimindeki 48 AYY 598 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bodur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, Bodur'un, Muğla 2 No'lu Bayır Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olduğu, aynı bölgede 2 gün önce meydana gelen ölümlü trafik kazasında görev aldığı öğrenildi.

