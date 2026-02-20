Muğla'da 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu

Muğla'da, Menteşe Belediyesinin ramazan ayı kapsamında kurulan iftar çadırında her gün 2 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

Menteşe Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün farklı bir hayırseverin desteğiyle iftar yemekleri verilecek.

Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırının ramazan ayı boyunca hizmet verileceği, vatandaşların ücretsiz olarak iftar yapabileceği bildirildi. Programın, toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

Öte yandan Kötekli Mahallesi'nde bulunan Kent Lokantası'nda da hayırsever destekleriyle iftar yememeği verilecek.