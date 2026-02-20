Haberler

Muğla'da 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu

Muğla'da 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan iftar çadırında her gün 2000 kişiye iftar yemeği verilecek. Farklı hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.

Muğla'da, Menteşe Belediyesinin ramazan ayı kapsamında kurulan iftar çadırında her gün 2 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

Menteşe Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün farklı bir hayırseverin desteğiyle iftar yemekleri verilecek.

Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırının ramazan ayı boyunca hizmet verileceği, vatandaşların ücretsiz olarak iftar yapabileceği bildirildi. Programın, toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

Öte yandan Kötekli Mahallesi'nde bulunan Kent Lokantası'nda da hayırsever destekleriyle iftar yememeği verilecek.

Kaynak: AA / Osman Akça
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İlk görüntü de geldi! Gözaltına alınan Prens hakkında karar