Muğla'da 2 bin kişilik iftar çadırı kuruldu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde kurulan iftar çadırında her gün 2000 kişiye iftar yemeği verilecek. Farklı hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenleniyor.
Muğla'da, Menteşe Belediyesinin ramazan ayı kapsamında kurulan iftar çadırında her gün 2 bin kişiye iftar yemeği verilecek.
Menteşe Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda kurulan çadırda ramazan ayı boyunca her gün farklı bir hayırseverin desteğiyle iftar yemekleri verilecek.
Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırının ramazan ayı boyunca hizmet verileceği, vatandaşların ücretsiz olarak iftar yapabileceği bildirildi. Programın, toplumsal dayanışmayı güçlendirmesi hedefleniyor.
Öte yandan Kötekli Mahallesi'nde bulunan Kent Lokantası'nda da hayırsever destekleriyle iftar yememeği verilecek.