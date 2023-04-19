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Mengen Kaymakamı Ergün, deprem bölgesinde görevlendirildi

Mengen Kaymakamı Ergün, deprem bölgesinde görevlendirildi

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Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İçişleri Bakanlığınca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerden Kahramanmaraş'a koordinatör vali yardımcısı olarak görevlendirildi.

Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İçişleri Bakanlığınca 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerden Kahramanmaraş'a koordinatör vali yardımcısı olarak görevlendirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ergün'ün, İçişleri Bakanlığınca afet koordinasyon çalışmaları için geçici süreyle Kahramanmaraş'a vali yardımcısı olarak görevlendirildiği, görevi süresince Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan'ın Mengen Kaymakamlığına vekalet edeceği bildirildi.

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Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel

Kahramanmaraş Cengiz Ayhan Güncel Haberler

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