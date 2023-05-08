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Mengen'de ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Mengen'de ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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Bolu'nun Mengen ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Bolu'nun Mengen ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Düzköy Güneyhisar Mahallesi'nde Osman İşcan'a ait ahşap evde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa, Gerede ve Mengen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hala geldi.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel

İtfaiye Mengen Bolu Güncel Haberler

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