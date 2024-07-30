Menemen'deki yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.
İzmir'in Menemen ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Göktepe Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi alana sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.