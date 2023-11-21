Menemen'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi, ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Savcılık talimatıyla adrese gerçekleştirilen operasyonda, bin 435 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 360 gram esrar, 86 gram esrar tohumu, saksı içerisinde 12 esrar bitkisi, bitkileri yetiştirmek için kullanılan ısı ve ışık sistemi ile 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.L. (21) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR