İzmir'de suç örgütüne operasyon: 7 şüpheli gözaltında

İzmir'in Menemen ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon, çeşitli emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçunun deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde dün, İzmir Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık, İstihbarat, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube Müdürlüklerinden personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, K.T., M.T., M.A., K.H.S., M.T., V.K. ve E.A.T. isimli 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Çetenin çökertildiği operasyonda, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
