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Menemen'de 15 Temmuz anma programı düzenlendi

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Menemen'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Yıldıztepe Şehitliği'nde tören yapıldı. Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Pehlivan konuşmalarında FETÖ darbe girişimine karşı milletin direnişini vurguladı, şehitler için dualar okundu ve karanfil bırakıldı.

? İzmir'in Menemen ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

?Yıldıztepe Şehitliği'ndeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

?Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, törende FETÖ'nün işgal planlarına karşı Türk milletinin devletiyle omuz omuza destansı bir direniş gösterdiğini ifade etti.

Toplumsal hafızayı diri tutmanın önemine değinen Yılmaz, "Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıl yalnızca geçmişin hatırlandığı bir dönem değil, 15 Temmuz'un anlamının derinleştiği, toplumsal hafızada kurumsallaştığı ve gelecek kuşaklara aktarımın yeni bir aşamaya ulaştığı kritik bir eşik olarak bilinmelidir." dedi.

?Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da 15 Temmuz'un tankların değil inancın, silahların değil millet iradesinin, korkunun değil cesaretin kazandığı bir gece olduğunu ifade etti.

?Pehlivan, hainlerin devletin silahını millete doğrulttuğunu belirterek, milletin tarih boyunca hiçbir zaman esareti kabul etmediğini kaydetti.

?Konuşmaların ardından şehitler için dualar okundu, öğrenciler günün anlamına ilişkin şiirler seslendirdi. Protokol üyeleri ve vatandaşların şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla program sona erdi.

Ayrıca ilçedeki camilerde mevlit okutuldu, lokma hayrı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Esra Ünsal
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