Menemen'de Oto Galeriye Patlayıcı Maddeli Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde bir oto galeriye patlayıcı madde atarak hasar veren 3 şüpheli, yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, oto galeriye patlayıcı madde atıp zarar veren 3 şüpheli, tutuklandı.

Menemen'de 30 Temmuz'da, patlayıcı madde atılan oto galeride hasar meydana geldi. Olayın ardından İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, önceki gün 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
