Menemen'de Çöp Depolama Alanında Yangın Çıktı

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir çöp depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Ekipler, yoğun dumanla mücadele ediyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Menemen Belediyesine ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
