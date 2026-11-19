Menemen'de baskın yapılan evde 15 uyuşturucu hap bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Menemen ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polis, 2 şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Evlerdeki aramalarda 15 uyuşturucu hap, 110 gram uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; gözaltına alınan 2 zanlı ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D. (40) ve R.A'nın (41) ikametine baskın yaptı.
Evlerdeki aramalarda 15 uyuşturucu hap, 110 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA