İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 63 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 25 yaşındaki diğer sürücü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cemalettin Alpat (63) idaresindeki 35 BNE 26 plakalı otomobil, Çamönü Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen V.Ö'nün (25) kullandığı 35 CIZ 143 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücü Alpat'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel