Sel sularına kapılan otomobilde bulunanlar, Menderes'e gezmeye gitmiş
İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan bir otomobilde bulunan Balımnaz ve Nergiz Türkkal kardeşler yaşamını yitirdi. Selden kurtulan Devran Y. ve kaçan T.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde Balımnaz Türkkal (16) ve ablası Nergiz Türkkal'ın (21) hayatını kaybettiği olayda, sel sularına kapılan otomobilden kaçan sürücü T.D.'yi arama çalışmaları sürerken; araçtan kurtulan Devran Y.'nin (28) ifadesi ortaya çıktı. Devran Y. ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dedi.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde Balımnaz Türkkal, ablası Nergiz Türkkal ile Devran Y. ve T.D.'nin bulunduğu otomobil, 5 Şubat akşamı dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki Devran Y. ve T.D., kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbarla bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Devran Y. gözaltına alınırken, T.D. kaçtı. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında Balımnaz Türkkal ve ablası Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Türkkal kardeşler, Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Balımnaz Türkkal'ın, sanal medyada videolar çektiği belirtildi.

3 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Kaçan sürücü T.D.'nin, çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 farklı suçtan aranması olduğu da belirtildi. Otomobilin bulunduğu bölgede çalışma yürüten jandarma ekipleri, T.D.'yi bulmaya çalışıyor.

SERBEST BIRAKILDI

Devran Y.'nin ifadesinde, "Hep birlikte Menderes'e gezmeye gitmiştik. Dönüşte köprüden geçerken sel sularına kapılan otomobil dereyi uçtu" dediği bildirildi.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan Yağız, serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
