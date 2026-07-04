İzmir'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
İzmir'in Menderes ilçesinde 1 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan Ertan Kaleli'nin (31) cesedi, AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmaları sonucu Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesi'nde bulundu. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
İzmir'in Menderes ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi Buca ilçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'dan itibaren Ertan Kaleli'den (31) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kaleli'nin telefonunun en son Kuruçeşme Mahallesi'nde sinyal verdiğini belirledi.
AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, Kaleli'nin cesedine Kaynaklar Mahallesi'nde ulaşıldı.
Kaleli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör