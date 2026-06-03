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İzmir'de 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin adli kontrol kararı bulunan şüpheli tutuklandı

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İzmir Menderes'te 5 Şubat'ta dere yatağına düşen otomobilde hayatını kaybeden iki kız kardeşle ilgili adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli D.Y., yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen otomobildeki 2 kız kardeşin ölümüne ilişkin adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli tutuklandı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen D.Y. (28) dün jandarma ekiplerince evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Oğlananası Mahallesi'ndeki dere yatağına 5 Şubat'ta bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, 35 CPV 616 plakalı otomobildeki Nergiz Türkkal (21) ile kız kardeşi Balımnaz Türkkal'ın (16) cansız bedenlerine ulaşmıştı.

Olayın ardından kaçan sürücü T.D. (33) ile otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve durumu jandarmaya bildiren D.Y. gözaltına alınmıştı.

T.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, D.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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