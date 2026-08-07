Haberler

Menderes Belediye Başkanı Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

Menderes Belediye Başkanı Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Menderes Belediyesinde çıkar sağlamak amacıyla yapı kullanım izni verildiği, inşaat ruhsatı ve imar durumu değişikliği gibi konularda usulsüzlük yapıldığı, "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarının örgütlü şekilde işlendiği tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı verilen, aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de olduğu 15 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmış, aranan Belediye Başkan Yardımcısı R.S. de 5 Ağustos'ta MİT destekli operasyonla yakalanmıştı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde dev operasyon! Örgütün işlemediği suç yok
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor