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Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan Çiçek gözaltında

Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan Çiçek gözaltında
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İzmir'de yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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