Menderes Belediyesi'nden Gümüldür Bölgesinde büyük çalışma - Haberler

Gümüldür Gece Pazarı'nın yolları boydan boya yenilenerek yeni görünümüne kavuştu.

Menderes Belediyesi, Gümüldür Gece Pazarı'nı da kapsayan cadde ve sokaklarda çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalarla Gece Pazarı'nda kronikleşmiş bir sorun haline gelen yollar ve altyapı yenilenerek cadde yeni görünümüne kavuştu.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Gümüldür'ün yıllardır kronikleşmiş bir sorunu olan ve sürekli ötelenen alt yapı ve yol çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın önemli bir sorununu daha gidermiş olduk." dedi.

"Gümüldür eskisi gibi hak ettiği yeri bulacak"

Başkan Kayalar, Gümüldür'ün yıllar önce olduğu gibi tekrar hak ettiği yeri bulacağını ve bunun için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümüldür çocukluğumuzda turizm konusunda en çok tercih edilen bölgelerindendi. Ama ne yazık ki yıllar geçtikçe Gümüldür eski popülaritesini kaybetti. Bizler de Menderes Belediyesi olarak Gümüldürümüzde çalışmalarımızı artıracağız ve Gümüldür eskisi gibi hak ettiği yeri bulacak."

Binlerce metrekare alanın yolları yenilendi

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Gümüldür Gece Pazarı'nın boydan boya yenilendiğini ifade eden Başkan Kayalar, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizin çalışmaları sonucu Gümüldür Gece Pazarımız yeni görünümüne kavuştu. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, Sahil Caddesi, Deniz Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, 6213 ve 6211 sokaklarda 19 bin 180 metrekarelik alana kilit parke, 3 bin 266 metrelik alanda da bordür döşendi. İZSU Genel Müdürlüğü ve belediyemizin ortak çalışmaları doğrultusunda ise alt yapı çalışmalarını tamamlayarak Gümüldür'ün kronikleşmiş haline gelen bir sorununu daha çözmüş olduk."

Menderes'e "Sahil Yolu Projesi"

Menderes'in turizmin kalbi olması yolunda çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

"Menderes'imizin 43 kilometrelik sahilinin her bir karışı bizim için değerli. Bu konuda Ekim ayında hayata geçirmeyi planladığımız Sahil Yolu Projemizle Orta Mahalle'den Gümüldür'e kadar yeni bir sahil yolunu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Böylece sahil bölgemizi turizm alanında canlandırma konusunda önemli bir adımı daha atmış olacağız. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Menderes'imiz turizmin kalbi olacak."

Bültenler / Güncel