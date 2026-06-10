İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda, 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 6'sı çocuk 34 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol