Memur-Sen, Koruyucu Giyim Konusunda Mağduriyetleri Gündeme Getirdi

Memur-Sen, Koruyucu Giyim Konusunda Mağduriyetleri Gündeme Getirdi
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, koruyucu giyim kazanımlarının birçok kurumda engellendiğini ve kamu görevlilerinin mağdur olduğunu açıkladı. Yalçın, bu durumun toplu sözleşmenin özerkliğini askıya aldığını savunarak, çözüm beklediklerini belirtti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Beş hizmet kolumuzu ilgilendiren koruyucu giyim kazanımımız birçok kurumda verilemiyor, engelleniyor ve hem kamu görevlileri hem de toplu sözleşmeye imza atan taraf bu anlamda mağdur ediliyor." dedi.

Yalçın, sendika genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8. dönem toplu sözleşmelerine kısa bir süre kalmasına rağmen, koruyucu giyim yardımı konusundaki sorunların devam ettiğini söyledi.

Koruyucu giyim kazanımlarını engellemek için sistematik olarak hazırlanmış bir süreç olduğunu ileri süren Yalçın, bunu durumun toplu sözleşmenin özerkliğini askıya aldığını savundu.

Gelinen noktada koruyucu giyim kazanımlarının sadece engellenmediğini belirten Yalçın, geçmişe dönük zimmet çıkarıldığını ve faiziyle birlikte geri istendiğini dile getirdi.

Yalçın, bu durumun Türkiye'nin büyüklüğüyle ve demokratik yapısıyla uyuşmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beş hizmet kolumuzu ilgilendiren koruyucu giyim kazanımımız birçok kurumda verilemiyor, engelleniyor ve hem kamu görevlileri hem de toplu sözleşmeye imza atan taraf bu anlamda mağdur ediliyor. Kamu işverenlerinden ve bürokratlardan beklentimiz, tıkanıklığı artırmak ve süreci kilitlemek yerine düğümü çözecek, engelleri yıkacak bir bakış açısına sahip olmalarıdır. Torba kanunlarında bir düzenleme yapılarak ortadaki bu karamsar tablo ortadan kaldırılmalıdır.??????? 2024 ve 2025 yıllarına yönelik koruyucu giyim maddemiz geçmişten geldiği gibi uygulansın ve tamamı ödensin. Bundan sonraki süreçte de toplu sözleşme hükümlerine müdahale edecek, tarafların aldığı kararları gölgeleyecek ve kamu görevlilerini mağdur edecek yanlış uygulamalar son bulsun."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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