Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Paylaşımda adalet, dünyada barış' diye haykırıyoruz

ÇORUM'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile kutlandı. Yalçın, "Sebebi olmadığımız enflasyonun bedelinin emekçiye ödetilmemesi için, insanca çalışma koşullarının tesis edilmesi için, kamuda ücrette denge, gelirde adalet ve aile dostu vergi politikası için buradayız. Kadeş'in mirasını taşıyan bu kadim şehirden, Anadolu'nun alın teri Çorum'dan sözümüzü ve sesimizi yeniden yükseltiyoruz. 'Paylaşımda adalet, dünyada barış' diye haykırıyoruz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen programla kutlandı. "Paylaşımda adalet, dünyada barış' sloganlarının atıldığı programa işçilerin yanı sıra Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, komisyon başkanları, şube başkanları ve il temsilcileri katıldı. Konuşmasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak başlayan Ali Yalçın, Memur-Sen'in emek mücadelesinde 35. yılına yürüdüğünü hatırlatarak, "34 yıl önce bu kutlu yürüyüşü başlatan Mehmet Akif İnan başta olmak üzere bu davaya ömür veren tüm öncülerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Dünden bugüne alın teri döken tüm emektarlarımızı 1 Mayıs meydanından muhabbetle selamlıyorum" dedi.

'SESİMİZİ YENİDEN YÜKSELTİYORUZ'

Türkiye'in farklı şehirlerinde gerçekleştirilen 1 Mayıs buluşmalarını hatırlatan Yalçın, bu yıl Çorum'dan seslendiklerini belirterek, "Bugün, Suheyb-i Rumi'nin, Ubeyd Gazi'nin, Kerebi Gazi'nin manevi huzurunda, Kadeş'in mirasını taşıyan bu kadim şehirden, Anadolu'nun alın teri Çorum'dan sözümüzü ve sesimizi yeniden yükseltiyoruz. 'Paylaşımda adalet, dünyada barış' diye haykırıyoruz. 1 Mayıs; kardeşliğin günüdür, birlik ve beraberliğimizin günüdür. Emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla, emekçinin sesinin yükseldiği gündür. Emperyalizme karşı küresel adaleti, kapitalizme karşı alın terindeki asaleti, zalime karşı mazluma refakati savunma günüdür" diye konuştu. Yalçın, "Sebebi olmadığımız enflasyonun bedelinin emekçiye ödetilmemesi için, insanca çalışma koşullarının tesis edilmesi için, kamuda ücrette denge, gelirde adalet ve aile dostu vergi politikası için buradayız. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarında bir sendika yasası ve sorunlardan arınmış bir kamu personel rejimi için buradayız" dedi.

'SUSMAYACAĞIZ'

Konuşmasında Gazze'de yaşanan zulme geniş yer ayıran Yalçın, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek, "On binlerce kardeşimiz katledildi. Soykırıma uğrayanların büyük çoğunluğu kadınlar, çocuklar, masum siviller. Hani nerede insan hakları savunucuları? 'Hani nerede çocuk hakları, kadın hakları' diye ortalığı ayağa kaldıranlar? Biz onların ikiyüzlülüğüne rağmen susmayacağız. Gazze için konuşmaya, mazlumlar için ses olmaya, insanlığın vicdanını haykırmaya devam edeceğiz. 'Nehirden denize özgür Filistin' demeye devam edeceğiz. Ben buradan bütün Sumud filosunda yer alan, ülkeleri farklı, inançları farklı, dilleri farklı ama yürekleri, vicdanları aynı olan kahramanları selamlıyorum. 'Birimizi alsalar biz bin olarak yine geleceğiz' şiarıyla Haksızlığa, haydutluğa, zulme sessiz kalmayacağız ve her platformda sesimizi yükseltmeye, mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Program, beyaz güvercinlerin gökyüzüne bırakılması ile sona erdi.

