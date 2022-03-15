Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Büro Memur-Sen 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen'in Ankara'nın Haymana ilçesinde gerçekleştirdiği 19. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in kamu görevlileri sendikacılığında geçmişten bugüne tarih yazan bir konfederasyon olduğunu söyledi.

Yalçın, 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Adaletli bir sistem için ter dökeceğiz. Bütün gayretimiz bu yönde olacak. Daha önce 4. Olağan Genel Kurulumuzda Cumhurbaşkanımız geldiğinde yüzlerce kişiyi kadroya geçirdiysek bunda da aynı tutarlılıkta devam edeceğiz. Israrla sorunlarımızın üzerine gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan da "3600 ve sözleşmeliler konusunda istişarelerde bulunarak, tam da bu işin arifesinde bir yol haritası belirlemek istiyoruz. Geneli kapsayacak bir çerçevede, kamu görevlilerimizin maksimum ölçüde faydalanabilmesi önem arz ediyor. Sözleşme ve kadro konusu da elbette önemli bir durum. Biliyorsunuz sözleşmelilik kadroda ana istihdam modeli haline geldi. Belirli dönemlerde, belirli partilerde sözleşmeliler kadroya geçiriliyor. İnşallah 2022'de sözleşmeli kardeşlerimizi de kadroya geçirmeye çalışacağız." diye konuştu.