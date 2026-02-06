Haberler

Memur-Sen İl Temsilcisi Akar memurlar için ilçelere toplu taşıma talebini yeniledi

Güncelleme:
Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, ilçelerde görev yapan memurların toplu taşıma seferleri için belediyeden yanıt beklediklerini, ancak taleplerine olumsuz cevap alındığını belirtti. Akar, memurların ulaşım sorununu dile getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi İbrahim Akar, ilçelerde görev yapan memurlar için toplu taşıma seferleri talebini yeniledi.

Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden ilçelerde çalışan memurların görevlerine toplu taşıma araçlarıyla gidip gelebilmeleri için talepte bulunduklarını anımsattı.

Söz konusu taleplerine olumlu cevabın gelmediğini savunan Akar, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki belediye ilçelerde çalışan binlerce memur adına dile getirdiğimiz talebimize olumlu cevap vermedi. 'Belediye fazla verdiği 2025 bütçesinde memurlara ulaşım için bir pay ayırır mı?' dedik. 'Hayır' denildi. 'Belediye ilçelerde görev yapan memurlara toplu taşıma filosuna eklediği 25 yeni otobüsten bir yer verir mi?' dedik. 'Hayır' denildi. Memur-Sen Eskişehir İl Temsilciliği olarak ilçelerde görev yapan kamu çalışanlarımız adına toplu taşıma talebini dile getirmeye ve gündemde tutmaya devam edeceğiz."

