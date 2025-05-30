Memur-Sen, Başörtüsü Özgürlüğü İçin Anayasa Değişikliği Talep Ediyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Anayasa'nın 24'üncü maddesinde başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı ve bir düzenleme yapılarak inanç temelli ayrımcılıklara, dayatmalara karşı kalıcı bir güvence oluşturulmalıdır." dedi.

Yalçın, aile yapısının korunması ve kılık kıyafet özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması amacıyla Memur-Sen tarafından başlatılan imza kampanyasında toplanan 5 milyon 293 bin imzanın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teslim edilmesi öncesinde basın açıklaması yaptı.

Meclis Çankaya kapısında konuşan Yalçın, Memur-Sen olarak aile kurumunu korumak, güvenceye almak ve başörtüsü özgürlüğünü anayasal teminat altına almak için başlattıkları "Anayasa değişsin, aile korunsun" isimli imza kampanyalarının tamamlandığını söyledi.

Yalçın, bazı kesimlerin biyolojik cinsiyeti reddedip, toplumsal cinsiyet dayatması yaparak sapkın ilişkileri normalleştirmeye çalıştıklarını, aileyi temelden sarsmayı hedeflediklerini belirtti.

Memur-Sen olarak bu konuyla mücadele için Türkiye genelinde harekete geçtiklerini belirten Yalçın, "Bu kampanyamız kapsamında kurulan stantlar ve dijital mecralar aracılığıyla yaklaşık 3 aylık bir zaman diliminde 5 milyon 293 bin imzaya ulaştık." diye konuştu.

Yalçın, memurlara kılık kıyafet özgürlüğünü içeren yönetmelik değişikliğine rağmen bazı tutarsızlıklar olduğuna dikkati çekerek "Bazılarının bu özgürlüğe karşı hazımsızlığı, Türkiye İnsan Hakları Kurumuna taşıdığımız birçok dava ve şikayet, bir şeyi net olarak gösteriyor; bu, yönetmelikle ihdas edilecek bir şey değil. Onun için Anayasa'nın 24'üncü maddesinde başörtüsü özgürlüğü teminat altına alınmalı ve bir düzenleme yapılarak inanç temelli ayrımcılıklara, dayatmalara karşı kalıcı bir güvence oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, aileyi ve inanç özgürlüklerini koruma noktasında herkesin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Milletimizin gösterdiği bu irade, bizim de kararlılığımızı güçlendirmekte, bu emanete sahip çıkma sorumluluğumuzu büyütmektedir. Aileye değer veren, başörtüsüne anayasal özgürlük tanıyan, toplumun sesini dikkate alan bir anayasa değişikliği için TBMM'yi inisiyatif almaya davet ediyoruz."

Yalçın ve beraberindekiler, daha sonra toplanan imzaları teslim etmek üzere Meclis'e giriş yaptı.