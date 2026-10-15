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Memur-Sen, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin derse alınmamasını kaygı verici buldu

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Memur-Sen, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin derse alınmamasını kaygı verici buldu
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Memur-Sen, Azerbaycan’da başörtülü kız öğrencilerin okullarda derslere alınmamasını kaygı verici buldu. Konfederasyon, eğitim hakkı ile inanç özgürlüğünün güvence altına alınması ve engelleyici uygulamalara son verilmesi çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Memur-Sen, " Azerbaycan'da başörtülü kız öğrencilerin okullarda derslere alınmaması kaygı vericidir. Öğrencilerin eğitim hakları güvence altına alınmalıdır. Kardeşlik, yanlışlar karşısında susmak değil, kardeşinin iyiliği için söz söyleyebilmektir. Talebimiz ayrıcalık değil adalet, imtiyaz değil temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır" açıklamasını yaptı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Azerbaycan'da başörtüsü nedeniyle derse alınmayan öğrencilere ilişkin, "Kardeşlik, sessiz kalmamaktır. Azerbaycanlı kızlarımızın eğitim ve inanç özgürlüğünün yanındayız" başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan bizim için yalnızca dost bir ülke değil; ortak tarihimizin, hafızamızın ve gönül bağlarımızın adıdır. Gerçek kardeşlik, sevinci ve acıyı paylaşmanın yanı sıra, birbirimizin iyiliği için gerektiğinde hakikati samimiyetle dile getirmeyi de gerektirir. Azerbaycan'da başörtülü kız öğrencilerin okullarda derslere alınmaması kaygı vericidir. Öğrencilerin eğitim hakları güvence altına alınmalıdır. Hiçbir çocuk, eğitim hakkı ile inancını yaşama özgürlüğü arasında tercih yapmaya zorlanmamalıdır. Türkiye, geçmişte inanç özgürlüğünü hedef alan yasakların toplumda açtığı derin yaraları tecrübe etti. Bu tecrübe bize gösterdi ki inançları baskı altına almak ne toplumsal huzura ne de adalete hizmet eder.

"BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM HAKKINI ENGELLEYEN UYGULAMALARA SON VERİLMELİ"

Memur-Sen olarak inanç ve vicdan özgürlüğünü, insan onurunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Devletin görevi, vatandaşlarını inançları nedeniyle ayrıştırmak değil, herkesin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Karabağ Zaferi'yle fedakarlığını ve manevi gücünü bütün dünyaya gösteren kardeş Azerbaycan'ın geleceğinin, gençlerine sunulan eğitim imkanlarıyla daha da güçleneceğine inanıyoruz. 'İki devlet, bir millet' sözü, yalnızca ortak geçmişimizin değil, birbirimize karşı taşıdığımız sorumluluğun da ifadesidir. Azerbaycan'ın egemenliğine ve kendi hukuk düzeni içinde çözüm üretme iradesine saygı duyuyoruz. Çağrımız açıktır: Başörtülü öğrencilerin eğitim hakkını engelleyen uygulamalara son verilmeli, eğitim hakkı ile inanç özgürlüğü hukuk ve adalet temelinde güvence altına alınmalıdır.

"KARDEŞLİK, KARDEŞİNİN İYİLİĞİ İÇİN SÖZ SÖYLEYEBİLMEKTİR"

Kardeşlik, yanlışlar karşısında susmak değil, kardeşinin iyiliği için söz söyleyebilmektir. Talebimiz ayrıcalık değil adalet, imtiyaz değil temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kardeş Azerbaycan halkına, öğrencilerimize ve ailelerine sevgi ve kardeşlik duygularımızı iletiyor; bu meselenin sağduyu, diyalog ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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