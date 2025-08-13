Memur-Sen Ardahan'dan Kamu Sözleşmesine Tepki
Memur-Sen Ardahan Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin basın açıklaması yaparak, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini kabul etmediklerini belirtti. Sendika temsilcisi, teklifi gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.
Ellerinde pankart ve dövizlerle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Mehmet Serkan, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini kabul etmediklerini söyledi.
Seslerini işverene duyurmak istediklerini dile getiren Karataş, heyetin teklifini gerçekçi bulmadıklarını anlattı.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.