Memur-Sen Ardahan'dan Kamu Sözleşmesine Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen Ardahan Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin basın açıklaması yaparak, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini kabul etmediklerini belirtti. Sendika temsilcisi, teklifi gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

Memur-Sen Ardahan Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ellerinde pankart ve dövizlerle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına konuşan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Mehmet Serkan, Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Seslerini işverene duyurmak istediklerini dile getiren Karataş, heyetin teklifini gerçekçi bulmadıklarını anlattı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vikingler'in yıldızı Travis Fimmel, Hasan Can Kaya ile aynı karede

Aşk haberleri sonrası Bodrum'da dünyaca ünlü isimle buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.