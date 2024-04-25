Memleket Partisi Olağan Kurultay Sürecini Başlatıyor
Memleket Partisi'nin parti meclisi ve il başkanları toplantısında olağan kurultay süreci başlatma kararı alındı. Parti Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim sonuçlarına yönelik açıklamalar yaparak partinin bağışlarla çalıştığını ve küçülmeye gittiğini belirtmişti.
ANKARA - Memleket Partisi, parti meclisi ve il başkanları toplantısında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı.
Memleket Partisi'nin parti meclisi ve il başkanları Genel Başkan Muharrem İnce başkanlığında toplandı.
Toplantılarda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifaların yaşandığı partide olağan kurultay sürecini başlatma kararı alındı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından seçim sonuçlarına yönelik daha önce yaptığı değerlendirmede, partisinin Hazine'den yardım almadığını, çalışmaların bağışlarla sürdüğünü belirterek, küçülmeye gittiklerini açıklamıştı.