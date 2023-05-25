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Memleket Partisi, 2. tur seçimlerinde tarafsız kalacak

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Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 2. tur seçimlerine yönelik alacağı kararı belirlemek için bugün bir araya geldi. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda 28 Mayıs'ta tarafsız kalma kararı çıktı.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, A Takımını topladı. Memleket Partisi Merkez Yürütme Kurulu, 2. tur seçimlerinde kimi destekleyeceğine yönelik alacağı kararı belirlemek için bir araya geldi.

"AÇIK BİR DESTEK BİLDİRMEYECEĞİZ"

Toplantıda adaylardan hiçbirine destek kararı çıkmadı. Memleket Partisi 2. tur seçimlerinde tarafsız kalacak. İnce, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dedi.

"NE CUMHUR NE MİLLET TEK YOL MEMLEKET"

Öte yandanMemleket Partisi Kurucusu ve Parti Meclis Üyesi Ömer Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunca hadiseden sonra kimse bize baskı yapmaya kalkmasın. Yeni bir açıklamaya lüzum yok. Sözümüzün arkasındayız. Ne Cumhur ne Millet Tek Yol Memleket diyor, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih bizi tartacaktır. Kimsenin haddine değildir yargılamak! Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Memleket Partisi, 2. tur seçimlerinde tarafsız kalacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Memleket Partisi Politika Güncel Haberler

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