Meme Kanserine Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenlendi
Sinop'un Ayancık ilçesinde düzenlenen etkinlikte sağlık çalışanları, pembe kıyafetler giyerek meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı ve düzenli kanser taramaralarının önemi anlatıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde meme kanserine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.
Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte sağlık çalışanları, pembe kıyafetler giyerek meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.
Etkinlikte ayrıca görevlilerce vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtılarak erken teşhisin önemi anlatıldı.
Görevliler, tüm kadınları düzenli kanser taramalarını yaptırmaya davet etti.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel