Meme Kanseri Farkındalık Ayı Yürüyüşü Bakırköy'de Gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül öncülüğünde, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan başlayan "Meme Kanseri Farkındalık Ayı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İl Sağlık Müdürlüğü personelinin katıldığı yürüyüş, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda başladı, Fişekhane Caddesi'nde son buldu.

Yürüyüşe katılan kadınlar, "Her kadın risk altında, taramanızı yaptırın" yazılı pankart ile "Erken teşhis hayat kurtarır", "Erken tanı, daha çok mutlu anı", "Kanserle savaşıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Kadınlar, meme kanserine dikkati çekmek için pembe balonları gökyüzüne bıraktı.

Yürüyüşten sonra konuşma yapan Gülden Gül, kanserin çağın hastalığı olduğunu, kadınlarda en çok görülen kanser türünün de meme kanseri olduğunu belirtti.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden Gül, "Erken tanı ve tedaviyle başarı oranı yüzde 90'ın üzerine çıktığı bir kanser türü. İstanbul'da tarama yapan 15 tane KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) var. Bu ay sonunda inşallah yeni açılacak merkezlerimizle de bu rakam 21'e çıkacak." dedi.

"Meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için tek yüreğiz"

Gül, "Meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için tek yüreğiz. Bugün attığımız her adımda sadece bir yürüyüş yapmıyoruz. Hep birlikte bilinçlenmeye, bilgilendirmeye, dayanışmaya yönelik güçlü mesajlar veriyoruz. Buradan tüm hanımefendilere, annelerimize, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum: Lütfen, kendinize zaman ayırın, sağlığınızı ertelemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendinize göstereceğiniz bu özenin, sevdiklerinize verebileceğiniz en değerli hediye olduğunu unutmayın." diye konuştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Pelin Şavlı Emiroğlu da meme kanserinin kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme yol açan kanser türü olduğunu, her 8 kadından birinin yaşamı boyunca buna yakalanma riski taşıdığını söyledi.

Emiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken teşhis, tedavinin başarısını artırmakta, yaşam sürecini uzatmakta ve kansere bağlı ölümleri de durdurmaktadır. Bununla birlikte günümüzde kullanılan ileri cerrahi tetkikler ve gelişen tedavi seçenekleri, kadınların yaşam kalitesini de artırmaktadır. Bu nedenle bilinçlenmek, düzenli tarama yaptırmak hayati öneme sahiptir.

Her ay kendi kendine meme muayenesi, yıllık klinik meme muayenesi ve mamografi taramalarıyla erken tanı mümkündür. Erken tanı sadece hastalığı yenmekle kalmaz, kadını sosyal ve ruhsal olarak da hem tedavi döneminde hem tedavi sonrası dönemde daha rahatlatır."

40-69 yaşlarındaki her kadının mamografi çekimi yaptırması gerektiğini vurgulayan Emiroğlu, bu taramaların hastanelerde olduğu gibi KETEM'lerde de ücretsiz ve randevusuz yapıldığını dile getirdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu ise dünyada her 14 saniyede bir yeni meme kanseri teşhisi konulduğuna dikkati çekerek, "Meme kanseri, erken teşhisle birlikte tedavi şansının en yüksek olduğu hastalıklardan biri. 'Bir kadının sağlığı, bir ailenin mutluluğudur.' diyoruz." şeklinde konuştu.