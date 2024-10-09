Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda Erken Teşhis Vurgusu

BİNGÖL Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nilay İçkilli, 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Erken teşhis, meme kanserinde tedavi başarısını artırmakta, ileri evrede olan hastalardan çok daha yüksek başarı oranları elde edilmektedir. Erken teşhis hayat kurtarır. Sakın geç kalmayın, erken gelin" dedi.

Bingöl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nilay İçkilli, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla belirlenen 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dr. İçkilli, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çeşitli farkındalık çalışmalarının hayata geçirildiğini ifade ederek, "Meme kanseri, hem dünyada hem de Türkiye'de kadınlarda en çok görülen kanser türüdür. Her 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir ve kanser olan kadınların yüzde 25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Bu kadar sık görülmesi, arttırıcı ve azaltıcı sebepleri daha da önemli kılmaktadır. Ancak, akciğer kanserinde olduğu gibi 'Sigara içmezseniz yüzde 80-90 oranında akciğer kanserine yakalanmazsınız' diyebileceğimiz net bir önleme stratejisi ne yazık ki meme kanseri için mevcut değildir. Bu nedenle meme kanserinde erken tanı çok daha önemli hale geliyor. Bingöl Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi olarak, meme kanserine yönelik erken tanı çalışmaları kapsamında, 40-69 yaş arası tüm kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi çekimleri yapıyoruz. Erken teşhis, meme kanserinde tedavi başarısını artırmakta, ileri evrede olan hastalardan çok daha yüksek başarı oranları elde edilmektedir. Ayrıca, erken teşhis ile tedavi süreci daha kısa sürmekte, daha az yan etkili ilaçlar kullanılmakta ve hastaların tedavi süreci daha kolay ilerlemektedir. Bu nedenlerle, erken teşhis meme kanserinde büyük bir öneme sahiptir" dedi.

'3 ÇEŞİT KANSER İÇİN ERKEN TANI ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'

Kanser tedavisinde erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Dr. İçkilli, "Dünya genelinde ve Türkiye'de meme kanseri farkındalığını artırmak için 'Pembe kampanyalar' düzenlenmektedir. Pembe kurdele takılması, basketbol maçlarında pembe topların kullanılması, bisiklet turları gibi etkinliklerle farkındalık yaratılmaktadır. Biz de Bingöl olarak pembe etkinlikler düzenliyoruz. Ancak bu kampanyaların asıl amacı sadece 'Meme kanseri var' demek değil, aynı zamanda 'Erken tanı ve uygun tedavi ile meme kanseri yüzde 100 önlenebilir' mesajını vermektir. Merkezimizde sadece meme kanseri değil, toplamda 3 çeşit kanser için erken tanı çalışmaları yapıyoruz. Birincisi meme kanseri taraması; 40-69 yaş arası tüm kadınlara iki yılda bir ücretsiz mamografi çekiyoruz. İkincisi rahim ağzı kanseri taraması; 5 yılda bir HPV virüs pozitifliğini test ediyoruz. Üçüncüsü ise kolon kanseri taraması; 50-70 yaş arası tüm kadın ve erkeklerde iki yılda bir gaitada gizli kan testi yaparak ücretsiz tarama gerçekleştiriyoruz. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Sakın geç kalmayın, erken gelin" diye konuştu.