Meme Kanseri Farkındalığı İçin Kız Kulesi'nde Pembe Kurdele Etkinliği

Ali AKSOYER/İSTANBULDÜNYA Sağlık Örgütü tarafından meme kanserine farkındalığı arttırmak amacıyla Kız Kulesine pembe kurdele asıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana 1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının arttırılması için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Dünya şehirlerinde bulunan sembol anıtlar bu tarihler arasında pembe renge bürünürken, bu yıl İstanbul'un simgelerinden Kız kulesi çevresine sarılan pembe kurdeleyle Meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediyesi İlçe Sağlık müdürlüğü çalışanları, Anıtlar Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü yetkilileri, Kanser Savaşçıları Derneği üyeleri ve Belediye kadın kollarından çalışanları katıldı.İstanbul'un sembollerinden Kız kulesinin çevresini pembe bir kurdeleyle sarılarak, pankartlarla meme kanserinin erken teşhisin önemine vurgu yapıldı.

Katılımcılar, bu önemli konunun toplumda daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.