Haberler

Melikgazi'ye 5 Yeni Park Müjdesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye 5 yeni park inşa edileceğini açıkladı. Yıldırım Beyazıt, Kayabağ, Şirintepe mahalleleri ve 30 Ağustos Bulvarı'nda inşa edilecek parklarla birlikte, son 6 yılda 300'e yakın park ve yeşil alan kazandırıldığını duyurdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye 5 yeni park kazandıracaklarını duyurdu.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı'nda parkların yapımına başladığını belirtti.

Melikgazi'ye 6 yılda 300'e yakın park ve devasa yeşil alanlar kazandırdıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. '2025 park ve bahçeler yılı olacak' demiştik. Sözümüzü tutuyoruz ve yeni parkları, yeşil alanları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Melikgazi'ye 6 yılda 300'e yakın park ve devasa yeşil alanlar kazandırdık. Şu anda Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Kayabağ Mahallesi, Şirintepe Mahallesi ve 30 Ağustos Bulvarı'nda bulunan toplam 5 adet yeni parkımızın yapımına başladık. Her mahallemizin kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen parklarımızda spor kompleksi, kamelyalar, banklar, yürüyüş yolu, tenis kortu, futbol ve basketbol sahaları, çocuk oyun grupları, fitness alanı, yeşil alanlar gibi hizmetler yer alabiliyor. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.