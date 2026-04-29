Melikgazi ilçesinde yol yapım, bakım ve asfalt serim çalışmaları sürüyor

Melikgazi ilçesinde belediye tarafından başlatılan yol yapım, bakım ve asfalt serim çalışmalarına devam ediliyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, altyapısı tamamlanan Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ulaşımın aksamaması, trafik yoğunluğunun yaşanmaması, vatandaşların rahatsız olmaması adına gece saatlerinde başlayan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan alanları asfaltladıklarını ifade etti.

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hunat Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde asfalt ve tamir ihtiyacı olan alanlar vardı. Şehir merkezinde vatandaşların ve araçların yoğunluğu fazla olduğu için sabahın erken saatlerinde çalışmayı tamamlıyoruz. Şehrin merkezi de her bölgemiz gibi bizim için önemli. Bu alanda vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde gece saatlerinde başlayan çalışmalar yapıyoruz. Şehir merkezinde çeşitli alanlarda asfalt çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan ricamız asfalta kesilecek, delinecek şekilde zarar vermemeleri. Bu yaz asfalt çalışmalarımız tıpkı geçen yıl olduğu gibi yoğun şekilde devam edecek. Özellikle bahçeli evlerin artmasıyla birlikte asfalt çalışmasına yoğun talep söz konusu. Eğribucak, Kıranadı, Hisarcık, Erenköy, Gesi ve diğer mahallelerimizde yapılaşmalar çok fazla olduğu için talep artıyor. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."