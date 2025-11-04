Melikgazi'de Gesi Mimarsinan Caddesi'nde Asfalt Yenileme ve Ağaçlandırma Çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde 1,5 kilometre mesafede 3 bin 500 tonluk asfalt yenileme ile refüj ve ağaçlandırma çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenileme çalışmalarıyla vatandaşların konforlu yollarla buluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, nitelikli çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Kırsal mahalleleri özenli çalışmalarla yenileyip güzelleştirdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Gesi Mimarsinan Caddesi'nde 1,5 kilometre uzunluğunda asfalt yenileme, refüj ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Melikgazi Belediyemizin yenileme çalışmaları ile Gesi Mahallemiz yeni, modern, konforlu bir işlev kazandı. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ve özenle çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Kırsal mahallelerimize hizmetlerimiz artarak devam edecek."