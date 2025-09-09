Melikgazi'de 4 Bin 300 Aile Salça Kaynatma Etkinliğinden Faydalandı

Melikgazi Belediyesinin salça kaynatma günleri etkinliğinden 4 bin 300 aile faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara salçalarını nezih ve steril ortamda yapma imkanı sağlayan etkinlik, 4-14 Ağustos tarihlerinde Belsin, 15-21 Ağustos'ta Eskişehir Bağları ve 22 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mimarsinan Mahallesi Evliyalar Parkı'nda gerçekleştirildi.

Salça kaynatma günleri etkinliğinden 4 bin 300 aile yararlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların salçalarını yaparken sosyalleşme ve eğlenme imkanına da sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından özel olarak tahsis edilen alanlarda vatandaşlarımız salçalarını yaparken sosyalleşme ve eğlenme imkanına da sahip oluyorlar. Özellikle yaz aylarında ülkemizde meydana gelen can yakıcı orman yangınları ile mücadele kapsamında bilindiği üzere ilçemizde mangal ve semaver yakmak yasaklandı. Salça kaynatma alanlarımız tam bu noktada isabetli ve yerinde bir karar oldu."