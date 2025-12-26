Melikgazi Belediyesi, restorasyon çalışmalarıyla kültürel mirası geleceğe taşıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçede geçmişin izlerini taşıyan yapıları aslına uygun şekilde restore ederek tarihi yapıları kültürel ve sosyal hayata dahil ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi'de yapılan restorasyon çalışmalarıyla ilçenin tarihi ve kültürel kimliğini korunmayı amaçladıklarını belirtti.

İlçenin tarihi eser bakımından yoğun olduğunu dile getiren Palancıoğlu, tarihi yapıların restore edildiğini ve çalışmaların titizlikle devam ettiğini ifade etti.

Palancıoğlu, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızla sadece fiziksel yapıların yenilenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bir kentin hafızasının yaşatılmasını da sağlıyoruz. Yapıların mimari dokularını titizlikle korurken, peyzaj ve çevre düzenleme işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. İlçemizde göreve geldiğimiz günden bu yana Gön Han, Köşk Medrese, Suya Kanmış Hatun Türbesi, Dört Ayak Türbesi, Sırçalı Kümbet, Bakkaloğlu Konağı ve tarihi çeşmeler gibi birçok yapının içinde yer aldığı 20 restorasyon çalışması yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz."